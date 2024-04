Já se vão 16 dias desde a última impressão deixada pelo Inter no Beira-Rio. A pior possível. A queda na semifinal do Gauchão ainda marca o clube, a torcida e o time. E o reencontro do estádio com a equipe precisa, obrigatoriamente, ser de retomada. Chance para a volta por cima especialmente de Mauricio, que deve ser titular, e de Robert Renan, possivelmente reserva na partida das 21h contra o Real Tomayapo pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.