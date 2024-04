Mauricio foi um dos responsáveis diretos pela eliminação do Inter no Gauchão. De lá pra cá, o jogador tem sido muito cobrado pela torcida. Internamente, a exigência dos companheiros de time também foram muito fortes. Ainda assim, a direção acredita muito no futebol do camisa 27 e tem um planejamento traçado que prevê rendimento em campo e venda futura. Na segunda-feira (8), rumores indicaram que o atleta teria pedido para deixar o Beira-Rio, mas o mesmo se pronunciou afirmando que a informação não procede.