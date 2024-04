A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira (10), as sedes das finais da Copa Sul-Americana deste ano e do ano que vem. A entidade que comanda o futebol na América do Sul definiu que a competição de 2024 será decidida em Assunção, capital do Paraguai e sede da confederação, e o torneio de 2025 terá seu último jogo em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.