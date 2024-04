Poucas horas se passaram entre o desabafo de Eduardo Coudet, cobrando mais apoio e menos insultos dos torcedores do Inter, até o anúncio do clube dando acesso livre aos sócios para o duelo desta quarta-feira (1º), contra o Juventude, no Beira-Rio. A nota publicada ainda na madrugada após o empate contra o Atlético-GO indicou um claro propósito: recuperar a sinergia entre time e torcida, arranhada com o desempenho recente da equipe.