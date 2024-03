Eliminado da final do Gauchão, o Inter segue focado na estreia da Copa Sul-Americana, que acontecerá na próxima terça-feira (2), em Córdoba, na Argentina. Na manhã desta quinta-feira (28) os jogadores voltaram a trabalhar no CT do Parque Gigante e, pela primeira vez desde a derrota para o Juventude, nos pênaltis, parte do treinamento foi aberto. Como de hábito, apenas os minutos inicias da atividade foram liberados para observação e captação de imagens.