A sentença do ex-presidente do Inter Vitorio Piffero e seu parceiro na diretoria Pedro Affatato, condenados por estelionato, formação de quadrilha e, no caso de Affatato, lavagem de dinheiro, foi destaque nesta terça-feira (5). Para esclarecer detalhes do caso, o Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul Flávio Duarte falou ao programado Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha.