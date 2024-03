A situação de Valencia é o grande mistério do Inter para o jogo diante do Juventude, na segunda-feira (25), às 21h45min, no Beira-Rio. O atacante trata dores no pé direito e não tem presença garantida no jogo de volta da semifinal do Gauchão. Por isso, mesmo que tenha o equatoriano à disposição, o técnico Eduardo Coudet deve relacionar o jovem Ricardo Mathias como opção no banco de reservas. Se Valencia não puder ser titular, Lucca deve iniciar a partida.