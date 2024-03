O planejamento do Inter para a partida contra o Juventude apresenta uma última atividade marcada para o início da tarde deste sábado (16), antes da viagem para a Serra gaúcha. O treino, marcado às 12h30min, em um horário atípico, também por conta do jogo do Grêmio contra o Caxias, no Estádio Centenário, neste sábado, às 16h30min. A ideia, por uma questão de segurança, é evitar cruzar na estrada com torcedores gremistas que também estejam em deslocamento para Caxias do Sul.