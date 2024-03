Enner Valencia foi convocado pela seleção equatoriana para dois amistosos nos Estados Unidos, contra Guatemala (21/03) e Itália (24/03), um dia antes do jogo da volta contra o Juventude, pela semifinal do Gauchão. Mesmo com a proximidade entre os dois jogos, o Inter trabalha para ter o equatoriano no jogo que decide vaga na final do Gauchão.