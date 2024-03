A última pergunta da coletiva de apresentação de Rafael Borré foi feita por um dos 19 sócios do Inter que venceram a promoção do clube para acompanhar a cerimônia. Com o sugestivo nome, José Luciano Fernandes Borré pediu ao atacante de mesmo sobrenome (e nenhum parentesco) que desse um recado à torcida. O colombiano agradeceu aos colorados, pediu que se associem, para chegar "a 150 mil ou 200 mil" e se disse ansioso para jogar.