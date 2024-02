Fernando, novo reforço do Inter, irá completar 37 anos em julho. Para os padrões do futebol, novo ele não é! Aliás, com mais de 30, jogadores já são vistos como velhos. Na minha opinião, idade não é problema. O Fluminense foi campeão da américa com Felipe Melo (40), Fábio, (43) e Marcelo (35). Sabemos que Fernando não vai assinar contrato de quatro anos com o Colorado. Ele vem para o projeto 2024. E, para isso, ainda tem gás e bola.