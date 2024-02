Além da rivalidade e da pontuação, o Inter considera fundamental uma vitória no Gre-Nal para o planejamento físico da equipe na fase mata-mata do Gauchão. Afinal, um triunfo no clássico de domingo (25) garantirá matematicamente ao Colorado o primeiro lugar da fase classificatória do Estadual e, consequentemente, possibilitará ao técnico Eduardo Coudet poupar os titulares na última rodada, contra o Juventude, no dia 2 de março.