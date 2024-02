A utilização de força máxima no meio de semana alterou o revezamento promovido pelo Inter no Gauchão. Assim, no próximo domingo (11), contra o São José, será a vez dos reservas atuarem no gramado sintético do Passo D’Areia. A escalação, porém, ainda depende de avaliações físicas de jogadores que estão retornando de lesões. O treino agendado para a tarde desta sexta (9) pode encaminhar a volta de quatro atletas que não jogaram quarta.