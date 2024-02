Uma nova página da história do futebol será escrita na noite desta quarta-feira (7). Justamente contra o Inter, clube onde conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes, Iarley fará sua estreia como técnico na elite do futebol gaúcho. Após comandar o primeiro e único treino, com portões fechados, no Estádios dos Plátanos, na tarde desta terça (6), o ídolo colorado foi apresentado de forma oficial pelo Santa Cruz.