A principal novidade do Santa Cruz para encarar o Inter nesta quarta, 21h30min, deve ser a presença de Pedro Iarley na casamata. Ele estreará se tiver condições legais. E a curiosidade é que o herói de Yokohama foi indicado por outro ídolo colorado. Bolívar, bicampeão da América, sugeriu o companheiro de 2006 ao ser consultado pelo clube do Vale do Rio Pardo.