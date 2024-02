Com o objetivo de aproximar a base do grupo profissional, o Inter prepara mudanças no organograma do departamento de futebol. A direção demitiu o executivo da base Gustavo Grossi e encaminhou um acerto com o diretor-executivo de futebol do Sport, Jorge Andrade. O clube busca ainda um novo dirigente profissional para trabalhar ao lado do diretor-esportivo Magrão.