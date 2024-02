Está com todo jeito de mistério a escalação do goleiro do Inter para o Gre-Nal. Por mais que Anthoni esteja afirmado no gol neste momento, o clube alimenta, internamente, a esperança de contar com Sergio Rochet. O uruguaio, porém, por mais que intensifique a recuperação, precisa correr contra o tempo para estar em campo no dia 25.