A primeira vitória do Inter como visitante veio justamente na primeira vez que usou força máxima no Interior. Coudet optou por um time mais encorpado, com Aránguiz, Alan Patrick, Valencia e demais estrelas, sabendo que no final de semana eles serão preservados. Com a turma mais qualificada, não teve problemas para se impor sobre o lanterna do Gauchão, Santa Cruz, que somou apenas dois pontos em seis jogos. O Colorado, vice-líder, chegou a 13, está dois atrás do Grêmio.