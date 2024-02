Depois de bater o Caxias por 2 a 0, no Beira-Rio, o Inter irá buscar sua primeira vitória fora de casa no Gauchão. Adversário colorado nesta quarta-feira (7), o Santa Cruz ocupa a lanterna e é o único time que ainda não venceu no Estadual. Na segunda, o Galo anunciou a saída de Paulo Henrique Marques após cinco rodadas e confirmou a chegada do ídolo colorado Iarley como novo treinador. O ex-atacante foi apresentado na véspera do confronto com o Inter.