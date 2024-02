O meio-campista Alan Patrick, de 32 anos, concedeu entrevista ao ge.globo na semana do Gre-Nal 441 e falou sobre suas inspirações no futebol. O camisa 10 colorado foi perguntado sobre prazer de dar um passe, citou as suas assistências favoritas na carreira, falou novamente sobre uma possível convocação à Seleção e contou sobre a virada de chave na vida após a morte de sua mãe.