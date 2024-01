Você se lembra quem foi eleito o craque do Gauchão de 2016, o último conquistado pelo Inter? Ainda que a equipe contasse com o goleiro Alisson, que posteriormente chegou à Seleção Brasileira, e que o atacante Eduardo Sasha tenha sido o goleador colorado na competição, a honraria coube ao meia Andrigo, então com 21 anos.