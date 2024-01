Me surpreendeu a informação de que o Inter pretende contratar Rafael Borré e Lucas Alario para reforçar o time nesta janela. São dois atacantes de renome e o clube já tem Enner Valencia, além de um bom contingente de estrangeiros. Será que o Inter voltou à lógica de fazer grandes contratações e se preocupar com o dinheiro só depois ou esses dois nomes cabem no orçamento? Mais do que isso: quem marca?