A busca do Inter por contratações que empolgam a torcida, com nomes como Lucas Alario e Rafael Santos Borré para o ataque, também visa reforçar o sistema defensivo. O zagueiro Robert Renan foi anunciado na quarta-feira e a diretoria se move em busca de um primeiro volante para repor a saída de Johnny, vendido para o Betis. Pois do clube rival na cidade espanhola pode vir Fernando, de 36 anos, que deixou o Sevilla na última semana de 2023 e está livre no mercado.