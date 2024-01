O interesse do Inter em Everton Ribeiro não era mais mistério para ninguém. O clube gaúcho aguardava a decisão se o meio-campista iria renovar seu contrato com o Flamengo para avançar na contratação do jogador. No entanto, o Bahia, forte no mercado com o suporte do Grupo City, levou a melhor e deve anunciar Everton nos próximos dias.