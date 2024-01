Parte da torcida do Inter passou a manhã de domingo assistindo a um amistoso de futebol alemão. Tudo isso porque o colombiano Rafael Borré esteve em campo na derrota do Werder Bremen para o Eintracht Braunschweig, por 3 a 1. O jogador está acertado com o Inter e tenta a liberação antecipada do empréstimo junto ao Bremen.