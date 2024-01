Em razão das brigas ocorridas na semifinal do Gauchão de 2023 contra o Caxias, o Inter foi punido. Os portões foram fechados contra o Avenida na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, e, neste sábado (27), às 16h30min, diante do Ypiranga, somente mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência poderão acessar o Beira-Rio.