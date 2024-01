O técnico Eduardo Coudet vem testando nos treinos uma nova função para Alan Patrick no Inter. Com a utilização do recém-contratado Lucas Alario no ataque ao lado de Enner Valencia, o camisa 10 terá que correr mais e cumprir mais atribuições defensivas. Contudo, ainda não há garantia de que a ideia já será colocada em prática contra o Ypiranga, neste sábado (27).