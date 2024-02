A escalação do Inter está confirmada para o jogo das 16h deste domingo (21) contra o Avenida pela primeira rodada do Gauchão, no Estádio Beira-Rio. O time de Eduardo Coudet terá a estreia de quatro reforços contratados para a nova temporada: o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meia Hyoran e o atacante Lucas Alario.