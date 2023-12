O Inter aprovou na segunda (18), em sessão do Conselho Deliberativo, o orçamento para 2024. No planejamento, o clube projeta arrecadar ao menos R$ 73,8 milhões em premiações nas disputas. O objetivo é de título nos torneios, mas a estimativa envolve a conquista do Estadual, G-4 no Brasileirão, semi na Copa do Brasil e quartas na Sul-Americana.