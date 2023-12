Grande nome do Inter na temporada 2023, a atacante Priscila foi eleita a Rainha da América em 2023. A jogadora de 19 anos venceu a terceira edição da premiação promovida pelo jornal El País do Uruguai, que realiza a tradicional votação feita por jornalistas do continente, que escolhem os melhores da temporada masculina desde 1986 e feminina desde 2021. Neste ano, foram 250 eleitores de 14 países.