O chute que selou a vitória no Gre-Nal 353, em 2003, quebrando o tabu contra o maior rival, saiu do pé esquerdo de Daniel Carvalho. A finalização que calou Morumbi, em 2006, e abriu o caminho para a conquista da primeira Libertadores, partiu do pé direito de Rafael Sobis. Os anos 2000 foram pródigos para o Inter, tanto em conquistas quanto na revelação de talentos.