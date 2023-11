A maior parte do elenco do Inter aproveita uma folga de quatro dias após a derrota para Palmeiras, no último sábado (11). A reapresentação está marcada para quinta-feira (16), já que o próximo jogo é no dia 26, contra o Bragantino, no Beira-Rio. Quatro jogadores, porém, seguem trabalhando no CT Parque Gigante: os laterais Renê, Hugo Mallo e Dalbert e o volante Matheus Dias.