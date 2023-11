Após uma temporada frustrante, o 2024 do Inter ainda será definido nos últimos quatro jogos de 2023, pelo Brasileirão. Com 43 pontos e na 13ª colocação do campeonato, o Colorado tem pequenas chances de ser rebaixado, mas ainda precisa confirmar vaga na Sul-Americana. Além de disputar mais um título no próximo ano, a presença na competição continental gerará importantes recursos financeiros ao clube.