O técnico Eduardo Coudet ganhou boas notícias na reapresentação do Inter. Depois de uma folga do elenco no domingo (19), Valencia, Johnny e Hugo Mallo participaram do treino nesta segunda-feira (20) e ganham tempo para estarem à disposição contra o Bragantino, dia 26. Aránguiz também treinou, mas terá de cumprir suspensão.