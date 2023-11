Enner Valencia será avaliado pelo departamento médico do Inter no retorno a Porto Alegre. Substituído aos 17 minutos do segundo tempo da derrota para o Palmeiras, na noite deste sábado (11), com suspeita de lesão no músculo posterior da coxa direita, o atacante se transformou em preocupação não apenas para o Colorado, como também para a seleção equatoriana.