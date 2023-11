A pouco mais de duas semanas da eleição do Inter, GZH convidou os candidatos Alessandro Barcellos e Roberto Melo a apresentar propostas concretas sobre cinco itens importantes para os próximos três anos: qual é o modelo de jogo que querem ver no time principal, como será a política de contratações, qual será a competição prioritária na temporada, o que pretendem fazer com as categorias de base e quais são os projetos para o complexo Beira-Rio. As respostas foram enviadas pelos dois concorrentes ao maior cargo do clube.