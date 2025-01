Irã registra manifestações em aniversário de morte de general da Guarda Revolucionária

Manifestantes no Irã recordaram, nesta quinta-feira (2), o quinto aniversário de morte de Qassem Soleimani, um poderoso general da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, morto em um ataque com drones americanos.

Soleimani liderava a Força Al Quds, a unidade de elite da Guarda Revolucionária responsável pelas operações no exterior, que supervisionava as operações militares iranianas no Oriente Médio.

O general morreu em um ataque com drones americanos em janeiro de 2020, durante o primeiro mandato do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021).

Manifestantes reunidos na mesquita Imam Jomeini Mosalla, no centro da capital Teerã, entoaram slogans como "Abaixo os Estados Unidos" e "Abaixo Israel", exibindo fotos do general e agitando bandeiras do Irã e do movimento islamista libanês pró-Irã Hezbollah.

Também foram organizadas cerimônias em outras localidades do país, segundo a televisão estatal, sobretudo em Kerman, cidade natal de Soleimani no sul do Irã, em memória ao general e seu tenente iraquiano, Abu Mahdi al Muhandis, que morreu no mesmo ataque, no aeroporto de Bagdá em 3 de janeiro de 2020.

Trump ordenou a operação contra Soleimani em um contexto de aumento das tensões entre os dois países sobre o programa nuclear iraniano, o que provocou duras sanções contra Teerã.

Washington declarou que o general planejava uma ação iminente contra funcionários americanos no Iraque, país assolado pela guerra e há muito dividido entre seus principais aliados, Estados Unidos e Irã.

Trump foi reeleito para um novo mandato no início de novembro e assumirá o cargo em 20 de janeiro.