Saudade do Esporte "Fomos rivais dignos", diz capitão do Chivas sobre confronto com o Inter na final da Libertadores de 2010 Héctor Reynoso elogiou a equipe colorada, mas disse que o duelo no recém-inaugurado Estádio Omnilife, de grama sintética, transformou a partida de ida em um confronto entre dois visitantes