Problemas na hora da decisão Desafio extra para Odair: reconstruir a defesa do Inter na reta final do Brasileirão Sem Rodrigo Moledo, lesionado e fora de ação por três semanas, nem Víctor Cuesta, suspenso, Inter terá dupla de zaga inédita para o clássico com o Corinthians, neste domingo, em Itaquera