O Luverdense vai encarar o jogo contra o Inter, nesta segunda (6) como uma final de Copa do Mundo. Por três razões: além da possibilidade de ter a maior renda do clube na Série B e da necessidade imperiosa de fugir do rebaixamento, o time de Lucas do Rio Verde ainda não engoliu a forma polêmica como a equipe foi derrotada no jogo do primeiro turno, no dia 18 de julho. E quer vingança.

Na ocasião, o Inter venceu por 1 a 0 com gol de William Pottker aos 47 do segundo tempo. O problema é que o árbitro assistente levantou a bandeira durante o lance, assinalando o impedimento, o que fez a defesa do Luverdense parar. Porém, o árbitro entendeu que o lance era legal e não parou o jogo. Com os defensores inertes, o atacante colorado teve facilidades para converter. O gol foi validado

— Não é uma Copa do Mundo, eu diria que o Luverdense vai fazer o jogo contra o Inter ser duas finais de Copa do Mundo. Uma pela necessidade de escapar do rebaixamento e outra pela vingança do resultado do primeiro turno no Beira-Rio, quando, segundo toda a imprensa de Mato Grosso, o Inter ganhou "na mão grande" — relata o radialista Fernando Luiz, da Rádio Sorriso, da cidade homônima onde o Inter está concentrado.

Além dos pontos levantados pelo profissiinal da imprensa local, a partida será uma oportunidade única para o Luverdense arrecadar dinheiro. A direção do clube espera um público de cerca de 6 mil torcedores, bem superior à média de 1 mil a 1,5 mil da maioria dos jogos do time na Série B. Como o preço médio do ingresso custa R$ 100, a arrecadação pode bater na casa dos R$ 600 mil.