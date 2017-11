Delegação colorada está hospedada no hotel Darroá, na cidade de Sorriso Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

O forte calor do interior mato-grossense é uma das preocupações do Inter na véspera do jogo contra o Luverdense, pela Série B. Para o treino deste domingo (6), em Sorriso-MT, a comissão técnica levou 250 garrafas de água, o dobro do que é levado normalmente para as atividades fora de Porto Alegre.

A previsão do tempo aponta que a temperatura na cidade baterá na casa dos 33°, na hora do treino da tarde, no Estádio Egídio José Preime, porém com sensação térmica de 40°. O calor assustou tanto que o Inter decidiu adiar o treino da tarde em uma hora. Em vez de ocorrer às 16h, como estava prevista, a atividade iniciará às 17h locais (18h em Brasília).

Como a delegação colorada chegou a Sorriso na madrugada, por volta de 2h (3h no horário de Brasília), os jogadores foram liberados para dormir até mais tarde. Apenas o meia Camilo e o goleiro Igor foram vistos no saguão da concentração pela manhã.

Já o técnico Guto Ferreira acordou mais cedo e desceu para conversar informalmente com os repórteres presentes. Disse que vai esperar o treinamento para decidir a escalação de Eduardo Sasha, que se recupera de uma pancada no tornozelo esquerdo.

Outros membros da comissão técnica também circularam pelo hotel, como o auxiliar Alexandre Faganello, o preparador de goleiros Daniel Pavan, o preparador físico Élio Carravetta e o médico Carlos Poisl. Já, para os atletas, a orientação é repouso total.

O deslocamento para Lucas do Rio Verde, local do jogo, ocorrerá à noite logo após a atividade da tarde. O jogo contra o Luverdense, na segunda (6), está marcado para às 20h, no Estádio Passo das Emas.