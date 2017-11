O Inter estará na Série A em 2018. Não há dúvida nenhuma disso. Matematicamente o acesso ainda não está garantido, mas todos sabem que o Inter vai subir. E que provavelmente será o campeão da Série B. A dúvida no Beira-Rio para o ano que vem é outra. No momento a grande questão é saber se Guto Ferreira vai continuar como técnico.

Apesar da liderança, a desconfiança da torcida é grande e os comentários sobre a possibilidade de troca não saem do noticiário. Naturalmente este assunto é colocado para os dirigentes nas entrevistas coletivas. Em todos os momentos, a defesa do trabalho de Guto foi enfática. Mas depois de somar apenas um ponto em seis contra Ceará e CRB no Beira-Rio, parece que o sinal de alerta foi ligado.