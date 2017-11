Após o empate sem gols com o CRB , o vice de futebol Roberto Melo lamentou o segundo tropeço consecutivo no Beira-Rio. O dirigente reconheceu o desempenho abaixo da equipe, mas reforçou confiança na campanha colorada na Série B.

– Esse não é o momento de pensar em 2018. Faltam cinco rodadas, temos que pensar muito em 2017. Confirmar o que vinha se encaminhando, que vinhamos de uma forma mais rápida e que nas duas últimas rodadas perdemos um pouco da nossa gordura. Não fomos bem nos últimos dois jogos, temos que saber que os últimos jogos serão difíceis. Temos que melhorar para poder vencer, mesmo com as dificuldades – disse.

Apesar das dificuldades recentes do Inter, Roberto Melo mostrou confiança na capacidade de reação do grupo de jogadores e comissão técnica:

– Futebol é enfrentar dificuldades, saber sofrer na hora certa. Esse grupo já soube superar dificuldades muito maiores do que esta de agora. Há pouco tempo ganhamos 11 partidas de 13 disputadas. Aumentamos um ponto para o segundo, apesar de ter diminuído a vantagem para o quinto. É trabalhar mais. Somos líderes do campeonato pelo trabalho dos jogadores e da comissão técnica.

Com a proximidade da marca de pontos que garante o acesso à Série A, o vice de futebol reconheceu que no momento atual do Inter será mais importante vencer do que acumular boas atuações.