Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Ao que tudo indica, o problema muscular de Victor Cuesta não passou de um susto. Preservado do último treino, em Sorriso, por conta de dores na panturrilha esquerda, o zagueiro deve ser titular normalmente no jogo desta segunda (6), contra o Luverdense. Na chegada a Lucas do Rio Verde, o presidente Marcelo Medeiros tranquilizou os colorados sobre a condição do argentino.

– O Cuesta é um dos jogadores que mais atuou no ano, mas está tranquilo. Só deu uma preservada e ninguém quer ficar fora dete jogo – disse Medeiros, logo no desembarque colorado, debaixo de forte chuva no norte mato-grossense, na noite de domingo (5).

No treinamento, ainda em Sorriso, o técnico Guto Ferreira posicionou a zaga com Léo Ortiz e Thales. Poupado, Victor Cuesta fez apenas corridas ao redor do campo. Na entrevista coletiva após a atividade, o treinador tratou o o argentino como dúvida. Porém, tudo, especialmente a declaração do presidente, aponta que o zagueiro vai para o jogo.