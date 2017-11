Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Sob forte chuva, o Inter finalmente chegou a Lucas do Rio Verde, na noite deste domingo (5). Devido ao temporal, poucos torcedores, amontoados em um toldo, recepcionaram os jogadores no desembarque no hotel. A boa notícia revelada na chegada é que o zagueiro Victor Cuesta, preservado do último treino com dores musculares, deve ser titular normalmente no jogo decisivo contra o Luverdense, nesta segunda (6).

O ônibus colorado ingressou em Lucas do Rio Verde por volta das 21h30min, pelo horário local (22h30min em Brasília). As ruas da cidade estavam alagadas. Após o veículo ingressar no hotel, seguranças do clube precisaram "escoltar" os atletas, um a um, com guarda-chuvas, para protegê-los do aguaceiro.

O trajeto entre Sorriso e Lucas do Rio Verde, de cerca de 65 quilômetros, durou pouco mais de uma hora. A tempestade esteve presente apenas no terço final da viagem e não chegou a atrasar de forma significativa a programação do time. Como muitos torcedores, devido à chuva, desistiram de ir ao hotel tietar o grupo colorado, os poucos que se aventuraram tiveram mais facilidade para pegar autógrafos e pedir fotos aos atletas.

A boa notícia foi a informação passada pelo presidente Marcelo Medeiros, no desembarque, sobre o zagueiro Victor Cuesta. Preservado do último treino, em Sorriso, com dores na panturrilha esquerda, o argentino foi apenas preservado e, se nenhum imprevisto ocorrer, deve estar em campo nesta segunda (6), contra o Luverdense.