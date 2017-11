Ricardo Duarte / Inter

— Para vocês, é só um treino. Para nós, isso é um jogo — disse um emocionado torcedor ao passar pela imprensa, logo após o último treinamento do Inter em Sorriso, no Mato Grosso, já na noite deste domingo (5).

O trabalho, realizado no estádio da Toca do Lobo na véspera da partida contra o Luverdense, contou com a presença de mais de mil colorados, que fizeram a festa e transformaram o treino no principal evento do dia na cidade.

A intenção do técnico Guto Ferreira, porém, era realizar a primeira parte do trabalho com portões fechados. Contudo, quando a delegação colorada chegou ao local, centenas de torcedores já ocupavam uma das arquibancadas, escorados em um alambrado e ansiosos para ver os atletas do Inter.

Como seria impossível retirar a torcida dali, Guto acabou tendo que realizar o treino com portões abertos. Na atividade, a baixa foi Victor Cuesta. Com dores na panturrilha esquerda, o zagueiro é dúvida e pode ser substituído por Thales. Já Eduardo Sasha, recuperado de dores no tornozelo esquerdo, participou do trabalho de bola parada e deve ser titular.

Logo após o treino, a delegação do Inter jantou na concentração e partiu direto de ônibus rumo a Lucas do Rio Verde, situada 65km ao sul, palco do jogo contra o Luverdense nesta segunda (6), às 20h pelo horário de Brasília (19h no horário local).