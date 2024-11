Passado o decepcionante empate da seleção brasileira com a Venezuela, o técnico Dorival Júnior já começa a pensar no Uruguai, adversário da próxima terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E, para o último jogo do Brasil no ano, o treinador precisará fazer ao menos uma mudança, na defesa.