Apesar da baixa na defesa, o último treino do Inter em Sorriso-MT, neste domingo (5), reservou ao menos uma boa notícia para o técnico Guto Ferreira. Recuperado de dores no tornozelo esquerdo, o atacante Eduardo Sasha participou normalmente do treino de bola parada no Estádio da Toca do Lobo e deve ser titular na partida contra o Luverdense, nesta segunda (6), em Lucas do Rio Verde.