Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O técnico do Inter, Guto Ferreira, ganhou um problema de última hora na defesa, na véspera do jogo contra o Luverdense, em Lucas do Rio Verde-MT. O zagueiro Victor Cuesta sentiu dores na panturrilha esquerda neste domingo (5) e virou dúvida para a partida. A dupla de zaga colorada pode ser formada por Léo Ortiz e Thales.

No treinamento realizado no Estádio da Toca do Lobo, em Sorriso-MT, Cuesta apenas correu ao redor do campo e, depois, fez uma atividade leve com o fisioterapeuta Marcelo Mutuberría. Segundo o técnico Guto Ferreira, o argentino é dúvida e será reavaliado na segunda (6), momentos antes da partida.

No trabalho de bola parada, que contou com 11 jogadores e, em tese, esboçou o time titular, a dupla de zaga foi formada por Léo Ortiz e Thales. Eles atuarão juntos no setor, caso Cuesta não reúna condições.

Léo Ortiz, 21 anos, já seria titular de qualquer maneira, pois o titular Danilo Silva, lesionado, sequer viajou. Já Thales, 24 anos, que voltou recentemente de empréstimo do Bahia, se atuar, fará a sua estreia como titular nesta temporada.

Logo após o treino, a delegação do Inter deixou Sorriso e partiu em direção a Lucas do Rio Verde. A partida contra o Luverdense, no Estádio Passo das Emas, está marcada para às 20h, pelo horário de Brasília (19h, no horário local).