O Inter precisa ficar de olho em um guri da base

Vários jogadores da dupla Gre-Nal estão na Granja Comary para um período de treinamentos da seleção brasileira sub-20 comandado pelo técnico Ramon Menezes. No primeiro jogo-treino realizado em Teresópolis nesta quinta-feira (14), contra a base do Nova Iguaçu, o atacante Ricardo Mathias marcou quatro gols na goleada por 6 a 0. Fica cada vez mais clara uma situação: o Inter tem diamante bruto, que precisa ser lapidado.



O final da atual temporada e o início de 2025, quando o Gauchão começa de forma prematura e o grupo principal estiver fazendo pré-temporada, pode ser o bom momento do guri começar a ter oportunidades entre os titulares.